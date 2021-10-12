Науковці Бінгемтонського університету намагаються спрогнозувати, якою буде Земля через 500 років, повідомляє 24 Канал.

Як пишуть вчені у свої статті, на Землю впливає дві речі: природні фактори та вплив живих організмів. До природних факторів можна віднести, наприклад, обертання Землі навколо Сонця, цикли Міланковича, зміна кута нахилу земної осі та інші причини. На це все ми практично не можемо впливати, а відбуваються ці процеси впродовж десятків та сотень тисяч років.

Природні процеси стабільні на великих та малих проміжках часу, тому передбачити їхній вплив на Землю простіше. Але живі організми живуть у постійній динаміці, а їхня чисельність то збільшується, то скорочується. Через це прогнозувати майбутнє стає складно. Особливо це стосується людини, яка впливає на планету більше, ніж будь-яка інша жива істота.

Людина руйнує старі екосистеми та змінює їх, роблячи комфортнішими для себе. Саме через людину зникають ліси, а в атмосферу викидається велетенська кількість вуглекислого та інших газів, що спричиняє глобальне потепління й танення льодовиків. Водночас з цим, кількість людей на планеті невпинно зростає: за останній 500 років населення зросло з 500 мільйонів осіб до 7,5 мільярдів.

Зважаючи на це, пишуть вчені, практично неможливо дізнатися, якою саме буде Земля через 500 років. Однозначно, ми її не впізнаємо:

Ймовірніше за все, значно зросте рівень світового океану, що призведе до міграції людей в глиб суші.

Загальна температура на планеті виросте через парниковий ефект.

Великою мірою зникнуть ліси через урбанізацію та вирощування їжі.

Вимруть багато видів тварин.

Також слід вважати на розвиток технологій.

Величезні ділянки суші будуть забудовані та урбанізовані.

Автори статті, антрополог Майкл Літтл та геолог Вільям Макдональд, закликають людство змінити свою поведінку та пріоритети, щоб через 500 років ми впізнали нашу Землю та взагалі могли на ній жити.