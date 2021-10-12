Якою буде Земля через пʼятсот років

Земля – це поки що єдина відома планета у Всесвіті, де існує життя. Тому вивчення її історії, розуміння різноманітних процесів та інших змінних стає критичним знанням для людей. Адже це дозволить прогнозувати майбутнє з більшою точністю. Науковці Бінгемтонського університету намагаються спрогнозувати, якою буде Земля через 500 років, повідомляє 24 Канал.

Як пишуть вчені у свої статті, на Землю впливає дві речі: природні фактори та вплив живих організмів. До природних факторів можна віднести, наприклад, обертання Землі навколо Сонця, цикли Міланковича, зміна кута нахилу земної осі та інші причини. На це все ми практично не можемо впливати, а відбуваються ці процеси впродовж десятків та сотень тисяч років.

Природні процеси стабільні на великих та малих проміжках часу, тому передбачити їхній вплив на Землю простіше. Але живі організми живуть у постійній динаміці, а їхня чисельність то збільшується, то скорочується. Через це прогнозувати майбутнє стає складно. Особливо це стосується людини, яка впливає на планету більше, ніж будь-яка інша жива істота.

Людина руйнує старі екосистеми та змінює їх, роблячи комфортнішими для себе. Саме через людину зникають ліси, а в атмосферу викидається велетенська кількість вуглекислого та інших газів, що спричиняє глобальне потепління й танення льодовиків. Водночас з цим, кількість людей на планеті невпинно зростає: за останній 500 років населення зросло з 500 мільйонів осіб до 7,5 мільярдів.

Зважаючи на це, пишуть вчені, практично неможливо дізнатися, якою саме буде Земля через 500 років. Однозначно, ми її не впізнаємо: