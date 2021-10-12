Атомний підводний човен ВМС США міг зіткнутися з китайським об'єктом - ЗМІ

Американський атомний підводний човен USS Connecticut, який отримав 2 жовтня пошкодження під час виконання завдання в Південно-Китайському морі, швидше за все, зіткнувся з невідомим китайським підводним об'єктом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними iNews, після інциденту супутник зафіксував підводний човен у надводному положенні 3 жовтня приблизно о 77 км від острова Юнсін, що входить в Парасельський архіпелаг, у Південно-Китайському морі. Над островом в 1974 році було встановлено контроль з боку Китайської Народної Республіки. Претензії на володіння островом пред'являє В'єтнам. На острові розташовуються китайська база для підводних човнів і військовий аеродром.

Передбачається, що підводний човен USS Connecticut підходив до острова для проведення розвідки. Субмарини цього типу, крім ведення бойових дій, також призначені для виконання розвідувальних функцій.

При цьому наголошується, що зіткнення з підводним рельєфом навряд чи могло статися. ВМС США, які постійно діють у Південно-Китайському морі, добре його вивчили. Швидше за все, підводний човен зіткнувся з китайським підводним штучним об'єктом, недавно створеним поблизу острова Юнсін для протидії силам противника, вважає видання.

Глибина моря в районі острова складає близько 300 метрів.

Як зазначають ВМС США, після інциденту "підводний човен перебуває в безпечному, стабільному стані". Підкреслювалося також, що його ядерна установка не постраждала.

Після інциденту підводний човен змушений була йти на Гуам у надводному положенні.

Американські військові не повідомляють, з чим саме зіткнувся підводний човен. За даними джерел у ВМС США, не йдеться про зіткнення з іншим підводним човном, кораблем або про агресивні дії іншої країни. У ВМС зазначили, що відповідно до топографічних даних зіткнення з підводним рельєфом також не було.

За останніми даними американських військових, підводний човен міг зіткнутися із затонулим кораблем або контейнером, що впав у море з вантажного судна.