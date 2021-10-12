AstraZeneca оприлюднила дані про ефективність "коктейлю антитіл"

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка розробила препарат із "коктейлю антитіл" для лікування коронавірусу, заявила про багатообіцяючі дані щодо його ефективності. Йдеться про 50-67% дієвості у запобіганні тяжкої форми і смерті від COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Це показала вже третя фаза клінічних досліджень препарату на основі комбінації антитіл, що отримав назву AZD7442. Звіт із результатами 11 жовтня було опубліковано на сайті розробника.

Яка ефективність "коктейлю антитіл" і кому підійде

Зауважимо, що AZD7442 являє собою одноразову дозу препарату об'ємом 600 міліграмів, яку вводять шляхом ін'єкції в м'яз. Під час дослідження його ефективність порівнювали у двох групах учасників: одній вводили "коктейль антитіл", а іншій – плацебо.

Так, повідомляють в AstraZeneca, новий препарат на 50% знижує ризик розвитку важкої форми коронавірусу чи летального випадку внаслідок нього – порівняно з плацебо і серед людей, у яких симптоми хвороби проявлялися протягом семи днів.

Крім цього, AZD7442 на 67% знизив ризик розвитку важкого перебігу COVID-19 чи смерті порівняно з плацебо серед тих учасників, які лікувалися протягом п'яти днів після появи перших ознак зараження.

Що відомо про дослідження

Випробування на третій фазі проводили в 96 центрах Бразилії, Чехії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Мексики, Польщі, Росії, Іспанії, України, Британії та США. Так, 903 учасники були розподілені на групи (1:1) для отримання AZD7442 або сольового розчину плацебо, що вводилися двома окремими послідовними внутрішньом'язовими ін'єкціями.

Учасниками були дорослі віком 18 років і старше, які не потрапляли до лікарень із COVID-19, адже мали легкий і помірний ступінь тяжкості симптомів протягом семи днів або менше. Також ці люди отримали позитивні тести на коронавірус.

Первинною кінцевою точкою ефективності була комбінація або важкої форми COVID-19, або смерті від будь-якої причини до 29 дня.

Приблизно 13% учасників були 65 років і старше. Крім того, 90% мали вихідні супутні захворювання та інші характеристики, які піддавали їх до високого ризику прогресування COVID-19. Йдеться про рак, діабет, ожиріння, хронічне захворювання легень або астму, серцево-судинні захворювання або імуносупресію.

Приблизно 62% були європейцями, 4% – афроамериканцями, 6% – азіатами і 24% – американськими індіанцями або корінними жителями Аляски. Фахівці продовжать спостереження за учасниками протягом 15 місяців після дослідження.