Німеччина першою кваліфікувалась на ЧС-2022

Визначився перший учасник, який поїде на чемпіонат світу з футболу-2022 у Катар. Німеччина першою через груповий раунд пробилася до фінальної частини мундіалю, повідомляє 24 Канал.

11 жовтня збірна Німеччини розгромила на виїзді Північну Македонію з рахунком 0:4. Переконливу перемогу "німецькій машині" принесли голи Хаверца, Мусіали та дубль Вернера.

Підопічні Ханса-Дітера Фліка стали першими, хто пробився у фінальну частину чемпіонату світу-2022. Німеччина після восьми матчів лідирує у групі "J", у її активі 21 очко. Німецькі футболісти поки що йдуть без поразок – 7 перемог та одна нічия. Німеччина збільшила перевагу над суперниками та стала недосяжної для конкурентів.

Найближчий конкурент німецької збірної – Румунія, яка з 13 пунктами йде другою у групі. На одне очко від неї відстає Північна Македонія та Вірменія.

Для Німеччини – це ювілейна кваліфікація на чемпіонат світу. Німці гратимуть на світовій першості вже 20-й раз. За цим показником вони поступаються лише Бразилії, яка 21 раз брала участь на чемпіонатах світу. На цьогорічному розіграші бразильці ще не гарантували собі достроковий вихід у фінальну частину.

Чемпіонат світу з футболу-2022 у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.