Біометрія в автомобілі: для чого збирають інформацію про власників

Сучасні автомобілі оснащуються різними системами ідентифікації водія. На моделях преміум-класу можуть бути встановлені аналізатори голосу, сканери сітківки очей, відбитків пальців, а камера всередині салону може запам'ятовувати обличчя людини, повідомляє Судово-юридична газета.

Наприклад, автомобілі марки Genesis незабаром отримають технологію Face Connect. Електроніка запам'ятовує і розпізнає обличчя водія, а потім автоматично активізує всі налаштування під даного користувача. Наприклад, сама змінить положення керма і сидіння, Відкалібруйте дзеркала та інше.

Це може бути зручно, коли однією машиною користуються декілька людей: наприклад, члени однієї сім'ї. Система може захистити автомобіль і від несанкціонованого доступу. Двигун просто не запуститься, якщо електроніка не розпізнає користувача.

Ще один рівень безпеки доступу впроваджений концерном Hyundai. Система розпізнавання відбитків пальців дозволяє власнику відкривати і замикати двері машини, запускати її. Її дублює технологія електронного доступу іммобілайзера.

Сканер відбитків знаходиться на електронному ключі. Для того, щоб дозволити доступ тієї чи іншої людини до автомобіля, власник повинен спершу зняти у нього відбитки пальців і внести їх в систему.

Правда, мінус такої технології в тому, що її працездатність залежить від погодних умов. Зараз метод тестують на позашляховику Santa Fe для корейського ринку.

На додаток до розпізнавання відбитків пальців може бути активізована система акустичного контролю. Мікрофон записує голос власника, що дозволяє бортовому комп'ютеру визначити його. На дзеркалі всередині салону може стояти камера, що розпізнає малюнок сітківки ока. Всі ці способи дозволяють виключити несанкціонований доступ до автомобіля.

Відразу кілька автовиробників розробляють системи контролю водія через датчики, розташовані в сидінні і на кермі. Система може знімати показання пульсу, аналізувати реакцію людини, його фізичний стан і ступінь адекватності.

Якщо людина допускає грубі помилки в управлінні автомобілем, реагує на дорожню обстановку неадекватно, то система запропонує йому відпочити і випити кави. Якщо водій проігнорує рекомендацію, то електроніка сама сповільнить швидкість, зупинить машину на узбіччі дороги і відправить сигнал SOS екстреним службам.