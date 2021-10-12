Європейський завод Tesla запустять в листопаді 2021 року

Конвеєр Tesla Gigafactory під Берліном запустять в листопаді 2021 року. Про це Ілон Маск оголосив 9 жовтня, під час вечірки, організованої в цехах першого європейського заводу Tesla. Залишилося дочекатися офіційного дозволу на запуск виробництва від регулятора Німеччини, повідомляє Автоцентр.

Остаточне рішення за підсумками обов'язкової екологічної експертизи об'єкта державне управління по захисту навколишнього середовища прийме після 14 жовтня.

Як зазначив Маск, вихід заводу на проектну потужність займе набагато більше часу, ніж його будівництво. Спочатку, берлінська Гігафабріка буде випускати до 5000 електромобілів в тиждень. До кінця 2022 року цю цифру планують збільшити в два рази.

Першим на конвеєр берлінської Гігафабрікі встане кросовер Tesla Model Y. Як заявляв раніше Ілон Маск, зібраний в Європі «Ігрек» стане справжньою «революцією в кузовобудуванні». У його виробництві використовуватимуть новітні ливарні установки Giga Press від IDRA з притискним зусиллям до 6200 тонна-сил. Це дозволить відливати задню частину кузова кросовера цілком, що значно скоротить витрати робочого часу.

Також Tesla має намір організувати поруч з Giga Berlin-Brandenburg виробництво батарей нового формату 4680. Це дозволить компанії до 2024 року випустити давно обіцяний бюджетний електромобіль за 25 000 доларів. Інвестиції в батарейное виробництво складуть 5 мільярдів євро. Запланований річний обсяг - 50 ГВтч, що на 10 ГВтч більше потужності «батарейного» заводу Volkswagen в Зальцгиттере.