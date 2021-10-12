Президент Філіппін запропонував вакцинувати уві сні тих, хто не хоче щеплюватись

Президент Філіппін запропонував вакцинувати уві сні тих, хто не хоче щеплюватись

Президент Філіппін Родріго Дутерте ініціював "новий підхід" для вакцинації від COVID-19 тих, хто не бажає її проходити. Він запропонував щеплювати таких людей під час сну, повідомляє РБК-Україна.

"Я знаю, що багато хто все ще не хоче (щепитися - ред.). Це проблема тих, хто не хоче вакцинуватися. Заберімося (до них - ред.) додому і зробимо щеплення, (поки - ред.) вони сплять", - сказав Дутерте.

Своєю чергою він також звернувся до населення з вимогою дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, "оскільки ці заходи допомагають стримувати поширення коронавірусу в республіці".

За останніми даними, в країні вже ввели майже 50 млн доз різних вакцин від COVID-19.

Зокрема, імунізацію пройшли понад 23 млн осіб, однак влада планує щепити до кінця цього року до 70 млн осіб.

Автор: Марія Кучерявець

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