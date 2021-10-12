Протести поневолених РФ народів почастішають – українська розвідка

За оцінками воєнної розвідки України, протестний рух поневолених Росією народів буде зростати. Наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу Головного управління розвідки України, повідомляє РБК-Украина.

Жорстокі репресії, убивства та тисячі затримань противників правління авторитарної кремлівської влади не змогли остаточно винищити прагнення окупованих Росією народів до незалежності, ідеться в заяві.

"У найближчому майбутньому протестні рухи в РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах" , – ідеться в повідомленні.

Прикладом назвали нещодавню масштабну акцію протесту, проведену в Страсбурзі. Щоб узяти участь у мітингу біля будівлі Ради Європи, у місто з’їхалися сотні чеченців з усієї Європи.

Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану та Грузії, зазначили в ГУР.

Автор: Анастасія Рокитна