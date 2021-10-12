Чому в квартирі незатишно: шість причин

Навіть ідеально продуманий дизайн і хороший ремонт не завжди дають відчуття затишку в квартирі. В цьому випадку звернути увагу потрібно на певні нюанси, вважають дизайнери, повідомляє Профиль.

Недостатньо текстилю

Будь-який інтер'єр без текстилю виглядає голо і порожньо. І справа не тільки в шторах на вікнах - в приміщенні повинно бути хоча б мінімальне різноманітність текстур. Йдеться про плед на ліжку, диванних подушках, скатертини на кухонному столі.

Порожні стіни

Порожні та неоформлені стіни - ще одна причина відсутності затишку навіть у мінімалістичних інтер'єрах. Тому їх рекомендується чимось заповнити. Наприклад, це можуть бути характеризують господаря квартири предмети, панно, композиція з постерів, акцентний настінний розпис або полки з невеликим декором.

Неправильна розстановка меблів

Іноді відсутність затишку пов'язано з непродуманою розстановкою меблів, яка робить кімнату порожній і ненаповнені. Дизайнери рекомендують правильно і функціонально зонувати простір, а також звертати увагу на важливі деталі: наявність столика біля дивана, килимка на підлозі біля ліжка, крісла для читання поряд з книжковим стелажем.

Недолік рослин

Кімнатні рослини благотворно впливають на загальний вигляд інтер'єру. Дизайнери вважають, що одне-два рослини в кожній кімнаті можуть зробити обстановку більш затишною, яка має. При цьому не обов'язково купувати живі рослини, можна обійтися і штучними.

Тьмяне освітлення

Буває так, що вдень квартира виглядає затишно, а при штучному освітленні стає похмурою і тьмяною. В цьому випадку краще використовувати більш яскраві лампочки. Крім того, не потрібно забувати і про прікроватних лампах, торшерах, світильниках.

Візуальний бардак

Іноді навіть ідеально продумане приміщення робить незатишним і візуальний бардак. В цьому випадку слід почати з прибирання та расхламленія простору.