Україна вже дуже близька до ЄС – Боррель

Україна дуже близька до Європейського Союзу – від географії та культури до тісних економічних зв'язків, повідомляє Европейская правда.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв'язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту "Східного партнерства" 2017 року" , - сказав Боррель.

За його словами, ЄС та Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв’язки та економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, враховуючи глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі.

"Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення – це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу – і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного" , - сказав Боррель.

Він зазначив, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться у вівторок у Києві, це також нагода для Євросоюзу ще раз засвідчити цілковиту підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.