Комаровський хоче стати позаштатним радником президента
Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що у нього є політичні амбіції і він хоче бути позаштатним радником президента. При цьому, за словами медика, прізвище глав держави не має значення, повідомляє Вести.
Про це доктор сказав в ефірі каналу "Україна 24".
"Я б хотів, щоб радники не були таємними. Якщо радник щось говорить президенту, то дуже хотілося б знати, хто саме ось це нарадив президенту", - додав Комаровський.
Спеціаліст знову заговорив про те, щоб роздавати гроші вакцинованим, тим самим пропагуючи людей робити щеплення проти коронавірусу.
"Виділили 25 мільйонів грн на пропаганду вакцинації. Це ж хтось порадив. Я хочу знати хто, чому 25 млн, як ви витратите ці гроші? Якщо ці гроші розділити і дати конкретній бабусі по грошику. Є у бабусі дві дози, тут же бабусі на картку капнуло. Ось це була б пропаганда вакцинації. Як в Америка, в Прибалтиці всім, хто вакцинований, дають 100 євро. Ми що, не можемо собі дозволити?", - додав Комаровський.