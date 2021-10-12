Комаровський хоче стати позаштатним радником президента

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що у нього є політичні амбіції і він хоче бути позаштатним радником президента. При цьому, за словами медика, прізвище глав держави не має значення, повідомляє Вести.

Про це доктор сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Я б хотів, щоб радники не були таємними. Якщо радник щось говорить президенту, то дуже хотілося б знати, хто саме ось це нарадив президенту" , - додав Комаровський.

Спеціаліст знову заговорив про те, щоб роздавати гроші вакцинованим, тим самим пропагуючи людей робити щеплення проти коронавірусу.