Україна - Боснія і Герцеговина: от котрій і де дивитися матч

У вівторок, 12 жовтня, збірна України зіграє другий вирішальний матч у відборі на ЧС-2022 зі збірною Боснії і Герцеговини. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті, повідомляє Сегодня.

Сьогодні національна команда України проведе ключовий поєдинок у боротьбі за путівку до плей-офф на чемпіонат світу-2022. Підопічні Олександра Петракова зіграють зі збірною Боснії і Герцеговини.

Зустріч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Початок матчу о 21:45.

Де дивитися матч Україна – Боснія і Герцеговина:

"Україна", live

"Футбол 1", live

OLL.TV (в підписці)

"Футбол 1", 13 жовтня, середа, 11:10 (повтор)

"Футбол 2", 13 жовтня, середа, 20:05 (повтор)

"Футбол 2", 14 жовтня, четвер, 9:05 (повтор)

"Футбол 1", 14 жовтня, четвер, 16:20 (повтор)

"Футбол 2", 15 жовтня, п'ятниця, 15:30 (повтор)

У турнірній таблиці групи D збірна Україна випереджає своїх суперників на два очки, але у Боснії і Герцеговини ще одна гра в запасі.

Турнірна таблиця групи D