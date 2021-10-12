На Бессарабській площі намалювали розмітку під велодоріжки

Днями розпочалась реалізація комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі. У пріоритеті велосипедисти та пішоходи, повідомляє Auto24.

Наразі там наносять нову розмітку, встановлюють та замінюють дорожні знаки, влаштовують паркувальні кишені та двосторонню велосипедну доріжку на ділянці між б-ром Лесі Українки та вул. Хрещатик. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Бессарабська площа – один із найбільш завантажених транспортних вузлів Києва, який пропускає близько 25 тисяч автомобілів на добу. Завдяки новому підходу і перерозподілу вуличного простору площа із постійно перевантаженого транспортного вузла нарешті перетвориться на більш зручний і комфортний простір усіх учасників руху", – обіцяє Олександр Густєлєв.

За його словами, на вулиці Басейній уже влаштовують паркувальні кишені та велосипедну доріжку довжиною 1,5 км. Вона проходитиме тротуарною зоною та проїжджою частиною вул. Басейної. Для безпеки та зручності велосипедистів велосмугу відокремлюють пластиковим бортом від зони паркування автомобілів. Столичним водіям автомобілів такі зміни не до вподоби – вони уже зламали встановлений борт.

"Ця ділянка, згідно з Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури в м. Києві, є важливою частиною майбутнього магістрального веломаршруту "Лісовий масив-Центр" і поєднає запроєктовану велосипедну інфраструктуру на вул. Хрещатик та низку вулиць столичного Печерська. Також для зручності пішоходів влаштували більш зручний пішохідний перехід через Крутий узвіз на Бессарабську площу. Раніше пішоходи мусили переходити чотири смуги руху. Тепер – дві", – додав Олександр Густєлєв.

Ідеєю для змін Бессарабської площі стали напрацювання школи-воркшопу "Трансформація Бессарабської площі", що відбулася у 2018 році. Активісти та експерти з транспортного планування запропонували більш зручні для пішоходів та велосипедистів варіанти організації простору Бессарабської площі.