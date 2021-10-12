Доктор назвав критичну помилку при прийомі знеболюючих

Багато нестероїдні протизапальні препарати (або знеболюючи, як їх частіше називають) можуть становити небезпеку для гіпертоніків. Про це розповів лікар і телеведучий Олександр М'ясников, повідомляє Профиль.

За словами медика, знеболюючи препарати провокують підйом тиску, гіпертонічний криз, інфаркти і абсолютно протипоказані при серцевій недостатності. Він також зазначив, що ці кошти погано впливають на судини і нирки, тому при злоякісній, резистентної гіпертонії або гіпертонії в молодому віці слід перевіряти саме нирки в першу чергу. М'ясників також нагадав, що знеболюючи варто приймати тільки в поєднанні з препаратами для шлунка, в іншому випадку, може розвинутися виразка. Людям, які страждають від гіпертонії краще не міняти таблетки.