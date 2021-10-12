Кабмін надав держгарантію Укренерго на випуск єврооблігацій

Кабінет Міністрів надав НЕК "Укренерго" державну гарантію на випуск облігацій обсягом до 22,8 млрд грн для погашення боргів за вироблену з відновлюваних джерел електроенергію за "зеленим" тарифом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається приватним акціонерним товариством НАК "Укренерго" шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи", - зазначено в постанові Кабміну №1049 від 11 жовтня 2021 року, оприлюдненій на Урядовому порталі у вівторок.

Згідно з постановою, Міненерго спільно з "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" мають забезпечити спрямування запозичених коштів на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів купівлі-продажу електроенергії за "зеленим" тарифом, укладених між "ГарПоком" і ВДЕ-генерацією.