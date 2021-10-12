Як правильно тримати салон автомобіля в чистоті

Кожен відповідальний автовласник намагається тримати салон свого автомобіля в чистоті, для чого деякі використовують спирт або побутові вологі серветки. Однак протирати такими матеріалами шкіряну обшивку керма, підлокітники і крісла категорично не рекомендується, повідомляє Судово-юридична газета.

Побутові серветки виготовляються, як правило, на спиртовій або на водній основі, і в більшості випадків до складу таких засобів входять консерванти.

Особлива категорія серветок - з антибактеріальними властивостями - має вміст спирту понад 15%, і консервант тут, відповідно, відсутній через непотрібність. При цьому, як правило, в просочуванні серветок використовуються не етилові спирти, а, наприклад, метілізотіазолін або ізопропіловий спирт. Це робиться для того, щоб матеріали не сушили шкіру.

Тим часом, в процесі протирання шкіряних елементів салону щільний синтетичний матеріал серветки дряпає поверхню шкіри або шкірозамінника, а хімічно активні речовини роз'їдають захисний шар покриття. Частинки бруду, які обов'язково присутні на поверхнях інтер'єру старих автомобілів, починають працювати як абразив, завдаючи захисного покриття і фарби ушкодження, проникаючи в структуру шкіри, створюючи мікротріщини і надриви.

Більш того, нерідко речовини, що містяться у вологих серветках, стають живильним середовищем для розмноження грибків і бактерій. Ця «флора» проникає в мікропори шкіри і починає буквально поїдати оббивку зсередини. В результаті кермо, крісла і підлокітники, які регулярно обробляють вологими серветками, починають тріскатися і лущитися.

Додамо, що з початком пандемії обробка салону автомобіля хімікатами стала як ніколи актуальною, і тут багато теж допускають помилки, завдаючи шкоди шкіряним, тканинним і пластикових поверхнях інтер'єру. Чого точно не варто робити, так це використовувати для обробки салону хлорку, ацетон, спирт, гас і перекис водню - вони можуть серйозно пошкодити елементи обшивки.

Небажано також використовувати очисники на основі аміаку. Скажімо, панелі салону з вінілу після обробки таким засобом стають липкими при впливі світла і тепла. А ось мильний розчин, нанесений на серветки з мікрофібри, підійде відмінно. При цьому потрібно не переборщити з водою, оскільки вона призводить до намокання шкіри і пошкодження її структури. Крім того, після миття забруднених поверхонь мильним розчином їх потрібно ретельно протерти і просушити.

Чим ще можна протирати салон авто, щоб не заподіяти їй шкоду? Відмінно підійдуть, наприклад, спеціалізовані автомобільні вологі серветки, які бережуть пластикові, шкіряні і тканинні поверхні, однак є й зворотний бік - такі засоби коштують набагато більше, ніж звичайні вологі серветки.

Крім того, для дезінфекції салону підійдуть серветки для зняття макіяжу. Такі засоби містять зволожуючі компоненти, які ідеально підходять, наприклад, для обробки обплетення керма і інших елементів салону з шкіри і шкірозамінника. У числі ефективних і безпечних засобів - також кондиціонери для шкіряних виробів. Активні речовини, що входять до їх складу, не тільки очищають, але і вбивають мікроби і бактерії, проникаючи навіть у важкодоступні мікротріщини.

Окрема стаття - чистка тачскріном і інших дисплеїв. Деякі власники використовують для цієї мети склоочисниками. Однак вони роблять помилку - такі хімікати пошкоджують покриття антивідблиску. Експерти радять використовувати для таких цілей рідина для чищення очок. Крім того, існують спеціальні серветки для сенсорних екранів, які видаляють забруднення і одночасно захищають поверхню екранів від осідання пилу.

Самим же радикальним і рекомендованим нами методом є професійна хімчистка салону. За допомогою спеціалізованих очисників і професійного обладнання буде можливо усунути в тому числі і приховані забруднення (наприклад, в швах і перфорації).

Професіонали, як правило, використовують два види техніки - пилосос для сухого прибирання і миючий пилосос для промивання, а також захисний крем для обробки натуральної шкіри, очищувач для пластикових і вінілових поверхонь і засоби для чищення текстилю. Після спецобработки обов'язково проводиться стадія сушіння.

Фахівці вказують, що хімчистку текстильного салону рекомендується проводити раз на рік, шкіряного - раз в три роки. Щоб зменшити ці інтервали, має сенс захистити салон від забруднень за допомогою спеціальної просочення. Такі засоби наносяться на чисті сухі поверхні і утворює захисний бар'єр від вологи і забруднень.