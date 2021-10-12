На Буковелі пішов сніг

На гірськолижному курорті "Буковель", що в Івано-Франківській області, вранці 12 жовтня йде сніг, повідомляє Українська правда.

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"Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою!" - написали на сторінці курорту. ﻿

скріншот відео

скріншот відео

На горі Піп Іван Чорногірський також падає сніг, хмарно і туман. Температура повітря -1°С, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Піп Іван Чорногірський має висоту 2028 м, він розташований на межі Івано-Франківської області з Закарпатською.

Курорт "Буковель" розташований на висоті 920 метрів біля підніжжя гори Буковель неподалік від села Поляниця. Найвища точка курорту, г. Довга – 1372 м.