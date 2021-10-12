Hyundai назвали найбільш технологічним автовиробником

Hyundai визнали найбільш технологічним виробником автомобілів у 2021 році у сегменті масового ринку за рейтингом JD Power, повідомляє Auto24.

Опитані агентством JD Power користувачі визнали Hyundai найбільш технологічним виробником в сегменті масового ринку - 519 балів.

Алгоритм, за яким створюється рейтинг якості JD Power, передбачає опитування власників нових автомобілів після закінчення 90 днів їх експлуатації й підрахунок однакових зауважень на 100 автомобілів. Чим менше кількість подібних зауважень - тим краще показник моделі в рейтингу. Для визначення рейтингу у 2021 році опитали понад 110 тисяч власників автомобілів.

Також модель Hyundai Elantra отримала індивідуальну нагороду за новітню технологію асистента з запобігання фронтальному зіткненню, що розпізнає пішоходів та велосипедистів (Forward Collision-Avoidance Assist with pedestrian and cyclist detection), FCA.

Скануючи дорогу попереду за допомогою радара та камери, система FCA автоматично гальмує, коли виявляє раптове гальмування автомобілем попереду або наявність пішоходів чи велосипедистів. Слід зазначити, що на український ринок з цією технологією імпортуються автомобілі Hyundai моделей: Tuscon, Ioniq 5, Santa Fe та Staria.