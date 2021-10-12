COVID-вакцинація: як формується імунітет

Після щеплення проти COVID-19 підіймається кількість антитіл, які стають на захист організму. Зокрема вакцинація Pfizer/BioNTech найефективніше захищає від коронавірусу впродовж перших 4-6 місяців після щеплення, а CoronaVac - до півроку.

Про це повідомила медична інформаційна система Helsi﻿ в Telegram.

Зазначається, що Pfizer/BioNTech має найвищу ефективність перші 4-6 місяців після двох доз.

Максимальна ефективність Moderna зберігається щонайменше 3 місяці.

Рівень антитіл після CoronaVac тримається до півроку після введення другої дози.

Частковий захист після першої дози AstraZeneca починається через 3 тижні та триває до 12 тижнів. Максимальна ефективність після другої дози зберігається протягом 2-3 місяців.