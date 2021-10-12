У МОЗ назвали головні протипоказання щодо COVID-вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я назвали перелік причин для медвідводу від вакцинації проти коронавірусу. Однак не стали пояснювати, чи бере на себе відповідальність держава за примусову вакцинацію в разі поствакцинальних ускладнень, повідомляє Страна UA.

Про це йдеться в офіційній відповіді відомства на запит адвоката Ростислава Кравця.

У відповіді з посиланням на наказ міністерства від 16 вересня 2011 №595 привели список медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень для всіх вакцин і анатоксинів:

1. Важкі ускладнення від попередньої дози у вигляді анафілактичної реакції або токсичної еритеми.

2. Алергічна реакція на будь-який компонент вакцини.

3. Органічні прогресуючі захворювання нервової системи, гідроцефалія та гідроцефальний синдром у ступені декомпенсації, епілепсія, епілептичний синдром із судомами не рідше двох разів на місяць.

4. Гостре захворювання або загострення хронічного захворювання.

5. Вроджені комбіновані імунодефіцити, первинна гіпогамаглобулінемія, імуносупресивна терапія.