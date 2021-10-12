Невибагливі і витривалі: кімнатні рослини для робочого місця

Зелений оазис можна створити і в робочому куточку у квартирі, і в офісі. Оптимальні будуть рослини, які не дуже розлогі, не сильно розростаються і не доставляють складнощів у догляді. Також небажано, щоб у їх кольорів був сильний запах: це буде відвертати від роботи, повідомляє Фокус.

Филодендрон

Ця рослина часто можна побачити в офісах. Воно не вибагливий, не вимагає складного поливу або великої кількості світла і спокійно переносить перепади температури. Чи не боїться філодендрон і кондиціонера.

Толстянка

Її ще називають грошовим деревом. Вона добре відчуває себе на підвіконнях, а її м'ясисте листя відмінно утримують воду, тому толстянка може довго існувати без поливу. І навіть якщо вона раптом скине листя, наприклад, через те, що за нею зовсім перестали доглядати, то потім спокійно може відростити нові, слід лише почати її поливати знову.

Кактус

Він може вижити навіть в самих спартанських умовах, а різноманітність видів робить ці сукуленти прикрасою офісних інтер'єрів. Маленькі кактуси не займають багато місця, не вимагають особливого догляду і легко помістяться на робочому столі поруч з ноутбуком.

Алое

Ще один ідеальний варіант і для домашнього робочого кабінету, і для офісу. Алое невимоглива рослина - досить лише періодично поливати його. Причому нічого страшного не трапиться, якщо раптом на два тижні в поливі трапиться перерва.

Сансевієрія

Інші її назви - щучий хвіст, тещин язик, зміїна шкіра. Це невибаглива рослина родом з Африки добре себе почуває на сонці і в тіні, в жарі і на холоді, у вологому приміщенні і в сухому повітрі. Сансевіеріі не страшні ні протяги, ні кондиціонер, ні рідкісний полив.