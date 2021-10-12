Стартував ремонт 35-кілометрової ділянки траси Рівне-Гоща

На Рівненщині за програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартував ремонт 35-кілометрової ділянки дороги Р-77 Рівне-Тучин-Гоща, повідомляє УНІАН.

Ця ділянка траси Р-77 веде від "Житинського кільця" на північному підході до міста Рівне, а також до траси міжнародного значення М-06 Київ-Чоп.

"Весь комплекс будівельних робіт, а це новий асфальт, безпечні тротуари, штучне освітлення та вся супутня інфраструктура, планують виконати до кінця будівельного сезону 2022 року", - йдеться у повідомленні Рівненської ОДА.

Роботи будуть здійснюватися у два етапи. Спершу новим автошляхом сполучать села Великий Житин, Нова Українка, Шубків, Котів, Тучин, Воскодави, Чудниця з автодорогою Київ-Чоп та з обласним центром. Другий етап передбачає ремонт дороги Р-77 від Гощі до Острога.