Працівники "Укрзалізниці" починають страйк

В Україні можуть початися перебої з залізничним пасажирським сполученням у вівторок, 12 жовтня. Голова незалежної профспілки УЗ Олександр Скиба заявив, що 8-10 поїздів не вийдуть з депо, оскільки працівники "Укрзалізниці" починають італійський страйк, повідомляє Вести.

За його словами, залізничники просто не випустять з депо склади, технічний стан яких викликає питання.

"Італійський страйк або "робота за інструкцією", коли весь персонал виходить на роботу, але виконує лише ті дії, які не суперечать техніці безпеки і посадовим інструкціям. А так як з цим в "Укрзалізниці", м'яко кажучи, є проблеми, робота фактично буде заблокована" , - сказав Скиба.

Хто приєднається до акції:

6 депо на Південній залізниці;

3 депо на Південно-Західній;

зупиняється Львівське західне депо;

планують підключитися працівники Придніпровської гілки.

"Ми вже багато разів писали звернення на Кабмін, і на СБУ - рухомий склад розвалюється, залізничники працюють в нелюдських умовах за мізерні зарплати. Але ніякої реакції ні від керівництва УЗ, ні від влади немає. Тому своя надія на акцію протесту" , - говорить Скиба.

Всього з вокзалів не зможе відправитися до 10 пасажирських поїздів, але незрозуміло, в яких саме напрямках. Як довго триватиме страйк поки невідомо. Скиба не виключає, що можуть заблокувати все пасажирське залізничне сполучення по країні.