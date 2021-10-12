Разумков: відставка відбулася з порушенням регламенту

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його відставка відбулася з порушенням закону про регламент.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Я розумію, що деякі мої колеги вважають, що закон — це я. Але це не так, закон для всіх. Ви можете його читати так, як вам зручно, але він написаний чітко" , — сказав Разумков. ﻿

Він також зазначив, що подібне відбувається не вперше.

"Це вже не перший раз, коли ми підмінюємо поняття і таким чином робимо те, що ми хочемо, прикриваючи своєю політичною доцільністю" , - зазначив колишній спікер ВР. ﻿

За словами Разумкова, для його відставки "слугам" не вистачило голосів, тому вони були змушені домовлятися з іншими фракціями.