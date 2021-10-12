У Києві протестують співробітники закритих телеканалів Медведчука

У Києві під Маріїнським палацом відбувається акція журналістів заблокованих рішенням РНБО телеканалів, які належали соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Територія оточена кордонами поліції і журналістів близько не підпускають, повідомляє телеграм-канал "Політика країни".

Фото: t.me/stranaua

Напередодні в Києві з'явилися білборди із закликами до учасників саміту Україна-ЄС підняти питання свободи слова в Україні, але сьогодні з ранку їх обірвали.

Фото: t.me/stranaua

Нагадаємо, сьогодні в столиці, в Маріїнському палаці, проходить саміт Україна-ЄС. У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.