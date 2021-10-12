Інфляція прискорилася: Нацбанк спрогнозував зростання цін

Пік зростання споживчих цін ще зачепить жовтень 2021-го, потім інфляція почне поступово сповільнюватися, повідомляє UBR.

Споживча інфляція в річному вимірі прискорилася з 10,2% в серпні до 11% у вересні 2021 року. У місячному вимірі ціни зросли на 1,2%. Такі дані Держстату виявилися нижче прогнозу Нацбанку.

При цьому пік зростання цін припадає саме на вересень-жовтень 2021 року. Надалі інфляція почне сповільнюватися і знизиться в кінці року до однозначного показника, вважають в НБУ.

Причинами збільшення вартості стали високі ціни на енергоресурси, стійкий споживчий попит і холодна погода в вересні.

Найбільше зросли ціни на сирі продукти харчування (м'ясо, борошно, яйця і молоко, овочі) - на 14,2% за рік. Подорожчали і оброблені продовольчі товари - на 13% за рік. Це стосується макаронних і кондитерських виробів, м'ясних і молочних продуктів.

У той же час зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 1,4% завдяки зміцненню обмінного курсу гривні. Так, темпи зростання вартості фармацевтичної продукції знизилися, а одяг, взуття, медичні товари та автомобілі продовжили дешевшати в річному вимірі. У свою чергу зростання цін на електроніку прискорилося.

Крім того, продовжили знижуватися темпи зростання цін на паливо - до 31,2%.