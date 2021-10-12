СБУ вилучила в контрабандистів 80 кг наркотичних речовин

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" Служба безпеки України запобігла контрабанді в країну партії наркотичних прекурсорів. "Товар" виявили у відрах з-під морозива. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітниками СБУ було викрито групу, яка намагалася ввезти до України оптову партію псевдоефедрину - прекурсора для виготовлення психотропних речовин.

"У п'яти зловмисників вилучено майже 80 кг" товару ". Його вартість на чорному ринку становить, в середньому, 12 млн грн. Майже 400 тис. Наркотичних таблеток контрабандисти приховали у власному багажі серед особистих речей, в тому числі в відрах з- під морозива ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Встановлено, що ділки переправляли прекурсори з однієї з африканських країн для продажу. Зараз вирішується питання повідомлення зловмисникам про підозру і обрання судом запобіжного заходу.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки по ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи по викриттю правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області, представниками Державної митної служби, групи портового контролю в аеропорту "Бориспіль" з залученням Держприкордонслужби та при процесуальному керівництві Київської обласної прокуратури .