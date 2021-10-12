Гончарук буде вчити студентів держуправлінню в Стенфорді
Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук займеться педагогічною діяльністю. Він став учасником спеціальної програми для лідерів держав у Стенфордському університеті.
Про це Гончарук написав у Facebook.
"Кілька років тому в Стенфордському університеті була заснована спеціальна програма для лідерів держав, першим запрошеним учасником якої був Президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес. Другим – ключовий радник Президента США з національної безпеки та один з найавторитетніших американських генералів Герберт Реймонд МакМастер. Цього року ця велика честь випала мені", - поділився екс-прем'єр.
Він зазначив, що в межах програми "лідери-практики" діляться своїм досвідом державного управління.
"Це і є моє основне завдання тут — спрямувати потенціал Стенфорду та Кремнієвої долини на просування інтересів України. Не маю жодного сумніву, Україна — невід’ємний елемент демократичного цивілізованого світу і у нашої країни велике майбутнє", - підсумував Гончарук.