У колишнього співробітника ДСНС вилучили 25 кіло ртуті
Контррозвідка СБУ викрила та припинила злочинну діяльність групи осіб, які продавали вогнепальну зброю та небезпечні хімічні речовини на території Львівської та Закарпатської областей.
Організаторами схеми виявилися колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України та раніше судимий мешканець Закарпатською області, йдеться в повідомленні СБУ.
"У ході проведення слідчих дій із незаконного обігу вилучено 25 кілограмів ртуті металічної, 9-мм пістолет "Браунінг" та понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру. Одного з фігурантів затримано при спробі продажу чергової партії отруйної речовини та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомили у Службі безпеки України.
Одному з ділків повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії з отримання доказів та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.