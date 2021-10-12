В Івано-Франківську канікули в школах розпочнуть на тиждень раніше

В Івано-Франківську осінні канікули, які мали розпочатись 25 жовтня, змістили на тиждень. Школярі відпочиватимуть з 18 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, та щойно на оперативній нараді прийняли рішення перенести їх на тиждень раніше" , - повідомив Марцінків.

Причиною цього рішення є високий ріст захворювання на грип та ГРВІ серед школярів.

За інформацією начальниці управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марії Бойко, яку вона озвучила на оперативній нараді, за останні два тижні в громаді кількість хворих на грип та ГРВІ перевищує 2700 випадків.

З них майже 70% випадків стосуються дітей віком 5-14 років. Також, додала Бойко, у порівнянні з торішніми показниками, з 1 вересня до 10 жовтня кількість дітей у міській лікарні з гострими бронхітами зросла утричі, а кількість госпіталізації дітей з пневмоніями – більш ніж у 10 разів.