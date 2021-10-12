Ясько розповіла про умови утримання Саакашвілі в тюрмі

Нардеп від Слуги народу Єлизавета Ясько заявила, що екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі забороняють розмовляти по телефону, а стан його здоров'я погіршується через голодування, повідомляє Новое время.

"Відвідувала його у вівторок і п'ятницю. У перший день він відчував себе добре. У п'ятницю, через тиждень голодування, звичайно, погано", - сказала вона.

За словами Ясько, Саакашвілі "дуже просить, щоб усі трималися, боролися за майбутнє та справедливість Грузії, а не оплакували його здоров'я" .

Нардеп заявила, що в тюрмі Саакашвілі заборонено здійснювати дзвінки.

"Перші десять днів йому не дозволяли мати матрац і телевізор. Потім, згідно з законами Грузії, видається картка, на якій є обмежена сума грошей, за яку ти можеш сам купити ... У його випадку він придбав телевізор, щоб знати, що відбувається в світі . у нього немає зв'язку, йому не дозволяють телефонувати, хоча це є порушенням закону. Зазвичай дозволяється обмежена кількість дзвінків на місяць. на жаль, цього немає ", - сказала Ясько.

За її словами, Саакашвілі перебуває в камері один.