Таємниці кулінарних експертів: як смачно приготувати рибу

Риба є незамінною складовою здорового та поживного раціону. Для того, щоб навчитися її смачно готувати, слід знати лише кілька кулінарних секретів, повідомляє 24 Канал.

Риба може стати справжнім шедевром кулінарного мистецтва, якщо навчитися її смачно готувати. Вибираючи свіжу або охолоджену рибу, зверніть особливу увагу на її свіжість. Хороша свіжа риба має злегка вологу блискучу луску, ясні опуклі очі, її туша товста та еластична.

Одним із найкращих та корисних способів приготування риби – на пару чи зварити. Інколи цей спосіб здається занадто простим та прісним, але це легко виправити – слід додати у воду улюблені спеції, а саму страву подати із відповідним соусом.

Лимон не завжди є успішним союзником для риби. Якщо обрана риба не належить до жирних сортів, то у результаті можна отримати занадто суху страву. Краще використовуйте для маринаду звичайне розтоплене вершкове масло. Для пікантності у рибу можна додати ложку білого сухого вина.

Смажена риба особливо смакуватиме з хрусткою скоринкою. Головний секрет приготування такої риби – вірна сковорідка з антипригарним покриттям.