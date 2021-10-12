Зеленський назвав можливий термін підписання "промислового безвізу"
Україна розраховує укласти угоду про промисловий безвіз на наступному саміті Україна - ЄС, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Розпочинаємо розмову (з ЄС - ред) про оновлення митних тарифів та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Упевнений, що є рух до дуже важливої для України угоди про промисловий безвіз. Вже на наступному саміті Україна - ЄС ми прагнемо укласти цю угоду", - заявив Зеленський на брифінгу у вівторок у Києві за підсумками 23-го саміту Україна - ЄС.