У КМДА припустили запровадження локдауну в Києві
Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко допустила запровадження локдауну в Києві через погіршення ситуації з COVID-19.
Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "Вечірній Київ".
"У столиці щодня збільшується кількість хворих та госпіталізованих — станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, складає 44,6%", - зазначила Ганна.
Для того, щоб попередити можливий локдаун,
"потрібно максимально швидко вакцинувати людей, іншої альтернативи немає", додала заступниця голови КМДА.
Вона також зазначила, що попри те, Київ втримує лідерство серед інших регіонів України у вакцинальній кампанії, потрібно вакцинувати більше киян.
Так, за підрахунками Міністерства охорони здоров’я, за останні 7 днів, найвищі темпи вакцинації по Україні показує столиця. Від початку вакцинальної компанії маємо 1 млн 874 тисячі щеплень.
"Хотілося б, щоб ці показники були вищими, щоб люди максимально свідомо підійшли до проблеми й вакцинувалися. На заваді вірусу може стати виключно вакцинація", - сказала Ганна.