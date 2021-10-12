У КМДА припустили запровадження локдауну в Києві

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко допустила запровадження локдауну в Києві через погіршення ситуації з COVID-19.

Про це вона розповіла в інтерв'ю﻿ для видання "Вечірній Київ".

"У столиці щодня збільшується кількість хворих та госпіталізованих — станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, складає 44,6%" , - зазначила Ганна. ﻿

Для того, щоб попередити можливий локдаун, "потрібно максимально швидко вакцинувати людей, іншої альтернативи немає" , додала заступниця голови КМДА.

Вона також зазначила, що попри те, Київ втримує лідерство серед інших регіонів України у вакцинальній кампанії, потрібно вакцинувати більше киян.

Так, за підрахунками Міністерства охорони здоров’я, за останні 7 днів, найвищі темпи вакцинації по Україні показує столиця. Від початку вакцинальної компанії маємо 1 млн 874 тисячі щеплень.