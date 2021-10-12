Турецька ліра обвалилася до мінімуму

Курс ліри обвалився і оновив історичний мінімум по відношенню до долара. За даними торгів на 10:04 12 жовтня, за долар давали 9,03 ліри - мінімальне значення за весь час. На 12:30 ліра торгувалася по 9 доларів, повідомляє "Лента.ру".

Падіння валюти відбувається на тлі занепокоєння ринків через зниження процентної ставки в Туреччині 23 вересня. Турецький Центробанк прийняв таке рішення, незважаючи на рекордну інфляцію - на початок вересня вона становила понад 19 відсотків.

Крім того, ослабленню ліри сприяють заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про можливий військовий наступ в Сирії для боротьби з курдськими загонами.

В середині жовтня після нападу курдів на турецьких військових на кордоні з Сирією Ердоган заявив, що Туреччина самостійно ліквідує терористів в Сирії. В результаті атаки загинули два співробітники турецького спецназу.