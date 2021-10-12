Instagram планирует извещать о сбое или угрозе аккаунтам

Instagram, принадлежащий Facebook, заявил в понедельник, что тестирует функцию уведомления пользователей о сбоях или технических проблемах непосредственно в приложении для обмена фотографиями, спустя несколько дней после того, как два сбоя нарушили работу сервисов гиганта социальных сетей, повідомляє Судово-юридична газета.

Тестирование будет проводиться в США и продлится несколько месяцев, говорится в сообщении Instagram в блоге.

4 октября в результате шестичасового сбоя 3,5 миллиарда пользователей компании не смогли получить доступ к социальным сетям и сервисам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram и Messenger. Ранее в понедельник многие пользователи столкнулись с проблемами в Instagram, согласно сообщениям пользователей.

Поэтому компания планирует внедрить функцию, которая поможет людям узнать, находится ли их аккаунт под угрозой отключения.