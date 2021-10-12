В Україні почалися продажі найдешевшого електромобіля

В Україні стартував продаж нового компактного електричного автомобіля ANAIG Quick ANJ 3000, вартістю 80000 гривень, повідомляє Твоя машина.

Зовнішність електромоделях дуже експресивна, а в салоні встановлено всього два сидіння в ряд, один за другім.Дліна електрокара становить 2300 мм., Ширина - 1190 мм., Висота - 1485 мм., Колісна база - 1715 мм. Вага автомобіля всього 473 кілограми.

В оснащення новинки входить електромотор потужністю 4-6 кінських сил і два акумулятора сумарною місткістю 10,8 кВтг. Максимальна швидкість досягає 45 км / год, а запас ходу складає 70 км. На зарядку до 100% від домашньої розетки потрібно 8 годин. Також є центральний замок, електропідйомники, аудіосистема і камера заднього виду.