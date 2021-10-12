Транспорт по COVID-сертифікатах: на кого поширюються обмеження
Нові правила перевезень пасажирів між регіонами почнуть діяти з 21 жовтня. Вони не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів, повідомляє РБК-Україна.
Таке рішення було прийнято, бо для дітей наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення.
"Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення", - повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.
Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті, додав він.
На кого поширюються нові правила
Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:
- громадян України,
- іноземців
- осіб без громадянства.
Йдеться й про водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.
Автор: Анастасія Рокитна