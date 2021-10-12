Ціни на автогаз у роздробі й далі зростають

Сьогодні, 12 жовтня, ціни на скраплений газ у мережах АЗС по Україні продовжили зростання, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

На АЗС AMIC і «Укргазвидобування» вартість автогазу виросла в середньому на 21 і 20 коп./л, до 18,08 грн/л і 18,40 грн/л відповідно. Автогаз на KLO здорожчав на 10 коп./л, до 18,49 грн/л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto здорожчав у середньому на 1 і 7 коп./л, до 18,34 до грн/л і 18,55 грн/л відповідно.

Такі мережі як «Нефтек», BVS, Chipo, «Рур груп» і «Катрал» підняли ціни на 10-30 коп./л.