У заяві з ЄС Росію зафіксують стороною конфлікту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія без сумніву є стороною конфлікту на Донбасі, і це буде зафіксовано в спільній із ЄС заяві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У мене вчора була розмова з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Французької Республіки Еммануелем Макрона, і однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході нашої країни. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі повної мірою лежить на РФ, яка, без сумніву, є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано в спільній заяві ", - сказав Зеленський на брифінгу у вівторок в Києві після саміту Україна-ЄС.