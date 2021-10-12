Ford представив нове покоління Tourneo Connect

Компанія Ford презентувала нове покоління моделі Tourneo Connect. Автомобіль створений на базі німецького Volkswagen Caddy і з'явиться у дилерів навесні наступного року, повідомляє Обозреватель.

В межах підписаного в минулому році угоди про кооперацію між Ford та VW компанії мають намір займатися спільною розробкою комерційних моделей. І одним з перших продуктів кооперації став Ford Tourneo Connect.

Ford Tourneo Connect Active. Джерело: Ford

Від свого "брата" з емблемою VW він відрізняється облицюванням радіатора, світлотехнікою с подібними світлодіодними ДГВ, а також рядом інших незначних деталей. Покупцям будуть запропоновані три комплектації – Sport, Titanium і Trend, а також "позашляхова" модифікація Active з захисним обвісом.

Під капотом новинки будуть розташовуватися двигуни від родинного Caddy. Джерело: Ford

У салоні змін від нового Caddy також не багато. Управління кліматом і музикою здійснюється за допомогою інфо-розважальної системи від VAG. У базовому виконанні сенсорний екран має діагональ 8,25 дюйма, а для версій Titanium, Sport і Active підготували більший 10-дюймовий дисплей. Як опцію можна замовити цифрову шкалу приладів з діагоналлю 10,25 дюйма.

Як опцію можна замовити цифрову шкалу приладів з діагоналлю 10,25 дюйма. Джерело: Ford

Під капотом новинки будуть розташовуватися двигуни від родинного Caddy. Зокрема, покупці зможуть вибирати між 1,5-літровим 115-сильним бензиновим турбомотором або 2-літровим турбодизелем, який пропонується в 102 та 122-сильному виконанні. І хоча в компанії Ford їх називають EcoBoost та EcoBlue, відповідно, на самому ділі це звичайнісінькі "фольксвагеновские" TSI та TDI.

Всі версії будуть мати в стандартній комплектації 6-ступіневу "механіку", а як опція буде доступна роботизована 7-ступінева КП DSG з двома зчепленнями. Вперше в історії Tourneo Connect можна буде замовити з повнопривідної трансмісії. Ця версія буде оснащуватися найпотужнішим в лінійці турбодизелем та МКП.