Смерть Полякова: в МВС повідомили нові деталі

Таксист, в автомобілі якого виявили непритомним народного депутата Антона Полякова, деякий час слідував за машиною, в якій до цього був нардеп, повідомляє Кореспондент.

Про це в коментарі журналістам розповів у вівторок, 12 жовтня, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Відомості усно не були відвертими, скажімо так. Ті свідчення, які він дає зараз офіційно, під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими, які намагалися реанімувати (Полякова. - Ред.)" , - сказав представник МВС. ﻿

"Я не знаю, обдурив він чи не обдурив, він сказав, що випадково підібрав пасажира. А насправді він не підбирав випадково цього пасажира, він деякий час слідував, їздив за машиною з нашим пасажиром-потерпілим, деякий час їздив по місту з іншим свідком" , - додав він. ﻿

На прохання уточнити Шевченко відповів, що не може розкривати свідчень усіх осіб.

"Єдине, що можу сказати, - поки підозр немає. Якщо слідство вважатиме в сукупності, що можна виходити на якусь підозру комусь, то Поліція Києва про це повідомить дуже швидко" , - відзначив представник МВС. ﻿

Зараз, за ​​його словами, тривають слідчі дії для встановлення "місця, ролі і щирості кожного із трьох свідків".

"Є ще третя особа, яка також знаходилася з ними в компанії" , - додав він. ﻿

Також Шевченко підкреслив, що експерти поки не дали остаточної відповіді щодо впливу виявленого в крові Полякова метадону на сам факт смерті нардепа.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в справі про загибель нардепа призначено велику кількість експертиз.

"Триває розслідування. Призначено велику кількість експертиз. Я думаю, що з часом уже будуть точні результати експертиз, в тому числі й гістологічної, - це ще десь як мінімум тиждень" , - сказав Монастирський.

Він додав, що після цього можна буде сказати про окрему версію, яка буде основною.