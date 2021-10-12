Дочка Бекхема завоювала медаль на змаганнях по дзюдо

Спорт є невід'ємною частиною життя сімейства Бекхем. Втім, дивуватися не доводиться: 46-річний Девід Бекхем - один з найуспішніших і відомих футболістів останніх десятиліть. Любов до спорту успадкували і їх з 47-річною Вікторією діти. Так, виявилося, що 10-річна дочка пари Харпер вже досягла успіху в дзюдо, повідомляє Spletnik.

У неділю вона взяла участь в змаганнях, де посіла друге місце. Гордий батько поділився в соцмережі знімком спадкоємиці, на якому вона позує в білому кімоно і з срібною медаллю на шиї.

"Моя маленька зірка дзюдо", - написав він.

Не менш рада успіхам доньки була і її мама. У коментарях вона назвала Харпер легендою і написала, що пишається їй.

Втім, хороша Харпер не тільки в дзюдо, але і в футболі, в який вона не проти зіграти зі своїм знаменитим батьком.

Вчора Девід Бекхем віддав данину поваги дочки і іншим відомим дівчатам, що викликає у нього захоплення, за те, що вони намагаються підвищити обізнаність про гендерну нерівність, з яким стикаються дівчинки у всьому світі. У їх числі були актриса Зенден, співачка Біллі Айлиш і тенісистка Емма Радукану.