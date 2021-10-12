Україна та Євросоюз підписали ще дві угоди

На саміті Україна-ЄС сторони, окрім угоди про єдиний авіаційний простір, підписали ще дві. Тепер Київ приєднається до двох програм – "Горизонт Європи" та "Креативна Європа". Про це, із посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні, окрім угоди про єдиний авіаційний простір, ми підписали й ряд інших важливих угод. Зокрема, про участь України в програмах" Горизонт Європи "і" Креативна Європа ". Я щиро вдячний лідерам інституцій Європейського союзу за сьогоднішню зустріч", - заявив Зеленський.

Відзначимо, "Горизонт Європи" - це запланована на 7 років науково-дослідницька програма ЄС з фінансуванням близько 100 млрд євро. Кошти виділяються на дослідження та інновації в 2021-2027 роках. Метою програми є вирішення глобальних проблем та сприяння промислової модернізації. В тому числі, запобігання зміни клімату, досягнення цілей сталого розвитку і підвищення конкурентоспроможності європейських товарів.

Що стосується програми "Креативна Європа", то її метою є розвиток сектора культурних і креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення просування і захисту культурної та мовної різноманітності.