Група компаній Mail.Ru змінить свою назву

Глава Mail.Ru Group Борис Добродеев заявив, що тепер група компаній почне розвиватися під брендом VK. В процесі ребрендингу також будуть змінені назви декількох сервісів Mail.Ru, повідомляє Профиль.

Про це Добродеев розповів в онлайн-трансляції у вівторок, 12 жовтня. За його словами, серед основних переваг бренду VK - велика аудиторія, універсальність і популярність у молоді.

"Єдиний бренд компанії підкреслить усі можливості, які дає наша екосистема : спілкування і ігри, освіта(від шкільного до професійного), доставка ліків і продуктів, таксі, каршеринг і онлайн-покупки, усі можливості для бізнесу - від малого до великого", - пояснив Добродеев.

Відзначається, що ребрендинг торкнеться усіх сервісів холдингу. Виключенням буде тільки дочірня компанія MyGames, оскільки її діяльність орієнтована, передусім, на зарубіжний ринок. З іншого боку, рекламні продукти Mail.Ru об'єднає під назвою "VK Реклама", а Boom стане "VK Музыкой".