ЄС підтримав Україну за відданість у боротьбі зі впливом приватних інтересів – зокрема, ухвалення закону про олігархів. П﻿ро це, посилаючись на заяву саміту Україна-ЄС, повідомляє Европейская правда.

Учасники саміту підкреслили необхідність подальших зусиль України задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі – шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади відповідно до заслуг.

"ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі зі впливом приватних інтересів ("деолігархізація"), у тому числІ, шляхом юридично обґрунтованого прийняття та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку" , – ідеться в заяві.

Також ЄС підтвердив свою сталу підтримку зусиль України, спрямованих на масштабні реформи, особливо в судовій системі та боротьбі з корупцією.

Зі свого боку, Україна підтвердила свою відданість ратифікації Римського статуту, як це передбачено Угодою про асоціацію.