Заборгованість за комуналку склала понад 60 млрд грн

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за серпень 2021 року скоротилася на 1,5 млрд гривень. Станом на кінець місяця борги склали 62,9 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики України (Держстат), станом на 31 серпня борги українців склали:

за постачання та розподіл природного газу - 23,3 млрд гривень,

за постачання теплової енергії та гарячої води - 19,5 млрд гривень,

за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,6 млрд гривень,

за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд гривень,

за поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,

за постачання та розподіл електричної енергії - 6,8 млрд гривень.

Автор: Олександр Білоус