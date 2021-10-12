Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок Національний банк у точності повторив свою вчорашню схему поведінки на міжбанківському валютному ринку﻿.

Відразу після початку торгів він вийшов з інтервенцією за ціною 26,35 гривень. Викупивши 5 млн доларів, пішов, але майже відразу ж з'явився знову, на цей раз з дуже великим ордером на покупку за ціною 26,345 гривень. Таким нехитрим способом регулятор продовжує демонструвати свою незацікавленість в подальшому зміцненні гривні.

Готівковий ринок теж сьогодні діє за вчорашньою схемою. Вранці готівковий долар в оптових обмінних пунктах столиці продавали по 26,41-26,42 гривень, а до обіду цінник опустили до 26,38-26,39 гривень. Суттєвого попиту на готівкового «американця» як і раніше немає. Оператори валютного ринку звужують спред до мінімуму, намагаючись зацікавити клієнтів: в обід в Києві можна знайти як покупку долара по 26,37, так і продаж за 26,38 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня вівторка торгується в діапазоні 1,1545-1,1569 долара, здійснюючи коливання вгору-вниз. У вузькому діапазоні 30,47-30,49 гривень затиснули і ціну готівкового євро.

У 20-копійчаному діапазоні 71,75-71,95 рублів за долар провела перші півдня і російська валюта. Відчувається, що чим дорожче стає рубль, тим сильніше його продають, і зміцнюватися далі йому стає все складніше. Готівковий рубль в Києві, як і вчора, продають в основному по 3,64-3,66 гривні за 10 рублів. Зустрічаються рідкісні пропозиції по 3,63 гривні, але великі обсяги за такою ціною не купити.

Ціна польського злотого зберігається стабільною вже другий тиждень; сьогодні його також можна придбати по 6,65-6,70 гривень.