У РФ підтвердили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що незабаром можна очікувати зустріч глав МЗС країн у нормандському форматі. Однак, за його словами, потрібно ще узгодити дату. Уже після цього можна буде говорити про ймовірний саміт голів держав, повідомляє 24 Канал.

Вірогідність проведення такої зустрічі Пєсков назвав "високою". Однак, конкретну дату зустрічі ще не визначено.

"Путін, Макрон і Меркель домовилися про консультації. Путін говорив з Меркель і Макроном. Вони домовилися активізувати роботу в плані підготовки до зустрічі, домовилися провести консультації в рамках" нормандської четвірки "на рівні міністрів закордонних справ", - сказав Пєсков.

Уже після зустрічі голів МЗС можна буде побачити "обриси саміту нормандської четвірки", підкреслив спікер Путіна. Однак, він поспішив додати, що ніякого прогресу за самими мінськими домовленостями немає.

"Тут роботу проводять. Хоча похвалитися нічим у плані виконання ні Мінська, ні Парижа. Однак, робота триває", - повідомив Пєсков.

Переговори між лідерами держав відбулися напередодні. 11 жовтня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини по черзі провели переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Вони обговорили реалізацію заходів щодо саміту в Парижі, а також домовилися про проведення зустрічі глав МЗС.

Що стосується очної зустрічі Зеленського і Путіна, зазначив Пєсков, то вона буде відрізнятися від порядку денного "нормандської четвірки". Адже завдання останньої, підкреслив спікер глави Кремля, - дотримання мінських домовленостей.